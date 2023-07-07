«Желание есть, возможностей нет»: Минобороны Британии ищет потенциального разработчика собственной гиперзвуковой ракеты

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После недавних заявлений Франции о проведении первого испытательного полета собственного гиперзвукового планера, британское командование обозначило желание идти в ногу со временем.
Военное ведомство страны выпустило предварительное информационное уведомление о том, что готово инвестировать 1 млрд фунтов стерлингов в компании, потенциально способные создать гиперзвуковую ракету в течение 7 лет.
- дается пояснение, за которым, по-видимому, скрывается готовность нарастить вложения в проект.
Согласно комментарию британского парламента, под гиперзвуковой ракетой понимается боеприпас, который в состоянии длительное время двигаться в атмосфере Земли со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, при этом будучи способным совершать значительные маневры, которые меняют направление [хода] ракеты.
- отмечается в издании UK Defence Journal.