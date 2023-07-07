Войти
Военное обозрение

Сход пары УМПК ФАБ-500М62 с Су-34 по позициям ВСУ впервые попал в кадр

667
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых впервые с близкого расстояния запечатлено боевое применение экипажем самолета Су-34 планирующих авиабомб ФАБ-500М-62, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Ракурс съемки позволяет в подробностях увидеть устройство модуля планирования в разложенном состоянии.

Непосредственно после схода с узлов подвески ФАБ с УМПК корректируют свой курс и продолжают полет по траектории планирования, после чего направляются к цели при помощи данных инерциально-навигационной системы и модуля спутниковой системы.

Оснащенные модулями УМПК авиабомбы способны не только достигать дальностей сброса до 60-70 километров при малом отклонении от цели, но и огибать позиционные районы действия систем ПВО-ПРО противника.

Как сообщает западная пресса, российская армия при помощи средств радиоэлектронной борьбы эффективно глушит поставленные США киевскому режиму американские "умные" бомбы JDAM.

По данным экспертов, на вооружении ВС РФ есть автоматизированные станции постановки помех Р-330Ж "Житель", способные в радиусе около 30 километров нарушать работу GPS и спутниковой связи в диапазонах, используемых JDAM. Российские системы РЭБ также способны перехватывать зашифрованные сигналы, вносить в них изменения, после чего ретранслировать их, тем самым значительно снижая точность попадания.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
JDAM
Су-34
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
Похожие новости
02.05.2023
Newsweek: на Украине сочли серьезной угрозой российские планирующие бомбы
03.04.2023
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
02.02.2023
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
24.01.2022
«Грач» против «Бородавочника»: российские амбиции vs американские реалии
27.06.2018
Бомбы для халифата
07.10.2015
Электронная война – мифы и правда — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями