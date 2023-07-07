Сход пары УМПК ФАБ-500М62 с Су-34 по позициям ВСУ впервые попал в кадр

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В сети опубликованы кадры, на которых впервые с близкого расстояния запечатлено боевое применение экипажем самолета Су-34 планирующих авиабомб ФАБ-500М-62, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Ракурс съемки позволяет в подробностях увидеть устройство модуля планирования в разложенном состоянии.

Непосредственно после схода с узлов подвески ФАБ с УМПК корректируют свой курс и продолжают полет по траектории планирования, после чего направляются к цели при помощи данных инерциально-навигационной системы и модуля спутниковой системы.

Оснащенные модулями УМПК авиабомбы способны не только достигать дальностей сброса до 60-70 километров при малом отклонении от цели, но и огибать позиционные районы действия систем ПВО-ПРО противника.

Как сообщает западная пресса, российская армия при помощи средств радиоэлектронной борьбы эффективно глушит поставленные США киевскому режиму американские "умные" бомбы JDAM.

По данным экспертов, на вооружении ВС РФ есть автоматизированные станции постановки помех Р-330Ж "Житель", способные в радиусе около 30 километров нарушать работу GPS и спутниковой связи в диапазонах, используемых JDAM. Российские системы РЭБ также способны перехватывать зашифрованные сигналы, вносить в них изменения, после чего ретранслировать их, тем самым значительно снижая точность попадания.