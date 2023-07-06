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ТАСС

В НАТО сообщили, что не располагают информацией о предстоящем теракте на ЗАЭС

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Эрик Романенко/ ТАСС

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ отметил, что подобные действия означали бы огромную эскалацию

БУХАРЕСТ, 5 июля. /ТАСС/. НАТО не располагает информацией о предстоящем нападении на АЭС в Запорожье. Об этом заявил в среду заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью телеканалу Digi24.

"Я видел заявления, сделанные обеими сторонами, - сказал он. - С нашей точки зрения, нет информации, которая подтверждала бы неминуемость таких действий, которые были бы безответственными и означали бы огромную эскалацию. Там находятся и инспекторы МАГАТЭ, которые, хотя и не имеют полного доступа, предоставляют информацию определенного типа".

"Мы озабочены этими заявлениями, но, с точки зрения информации, которой мы располагаем вместе с союзниками, мы не видим в этот момент непосредственной угрозы", - заключил Джоанэ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Африки, Ближнего Востока и Европы. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты соответствующие штабы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений. 

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