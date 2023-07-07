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ТАСС

Лукашенко: взрыв на ЗАЭС не закончит украинский конфликт, но сильно повредит Европе

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Запорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Белорусский лидер сообщил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможный взрыв на Запорожской АЭС (ЗАЭС) не завершит украинский конфликт, но нанесет колоссальный ущерб всем странам континента.

"Даже если взорвут станцию - этим войну не закончить. Это всей Европе, и не только Европе, а Евразийскому континенту принесет колоссальный ущерб. Долетит и до американских континентов. Но войну этим не закончить", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС.

Лукашенко также заявил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС.

"С президентом Путиным мы ситуацию на Запорожской АЭС не обсуждали. Ситуация простая: если вы, американцы и Украина, не захотите, чтобы там случилось то, о чем вы говорите, этого не случится. У России нет необходимости взрывать Запорожскую АЭС. Она находится в руках россиян. Зачем взрывать?" - подчеркнул он.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Африки, Ближнего Востока и Европы. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о якобы подготовке РФ теракта на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком готовности Киева организовать теракт или нанести удар по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 

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