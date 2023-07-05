Войти
Военное обозрение

«Т-54/55 укрепят оборону в Крыму»: в западной прессе комментируют переброску российских танков

506
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сетях фиксируется переброска российских танков Т-54/55 железной дорогой. Как утверждается, их конечным пунктом станет Крымский полуостров.

Русские направляют очередную партию техники на территорию Крыма для укрепления там оборонительных линий

- отмечается в западной прессе.

Как указывается, скорее всего данные танки будут выступать в роли мобильных ДОТов или машин огневой поддержки.

В условиях провальной наступательной операции ВСУ от киевского режима можно ожидать любых военных авантюр. Запад подталкивает власти незалежной к повышенной активности на фронте, будучи недовольным отсутствием результатов на поле боя спустя месяц после перехода украинской армии в масштабную атаку.

Источник изображения: topwar.ru

Вполне возможен сценарий, при котором Киев бросит в наступление на одном направлении все остающиеся у него в резерве силы, чтобы добиться краткосрочного успеха для создания медийной картинки. Такое развитие ситуации выгодно и властям западных государств, так как позволит оправдаться перед населением за финансовую опеку ВСУ.

Дальнейший разгром атакующих порядков не будет иметь для украинского руководства никакого значения: важно здесь и сейчас отчитаться перед своими кураторами о проделанной работе. На этом фоне укрепление тылов не будет лишним.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
20.12.2021
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
10.08.2020
Русская Германия (Германия): Трамп угрожает войсками
04.04.2019
Россия готова к поворотам в сфере безопасности Черного моря, заявил Грушко
16.01.2017
Украина проведет военную инспекцию в России в рамках Венского документа
27.01.2015
Украинская армия может получить на вооружение новый ракетный комплекс "Сапсан"
05.12.2012
J-31: до серии пока далеко
20.05.2009
Шойгу и Нургалиев открыли в Москве международный салон "Комплексная безопасность-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву