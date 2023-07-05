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ТАСС

Шольц выразил уверенность в соблюдении США международных норм при поставках оружия Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер Германии прокомментировал сообщения СМИ о возможности передачи Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что США при поставках оружия Украине будут действовать в соответствии с существующими международными нормами.

"Я не думаю, что имеет смысл здесь комментировать сообщения [СМИ]", - сказал он во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, отвечая на вопрос о возможности передачи США кассетных боеприпасов Украине. "Во всяком случае, я точно знаю, что все решения, которые готовит американская администрация, будут осуществляться в рамках международных правил, о которых мы все друг с другом договорились", - заявил Шольц.

Ранее 30 июня телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил, что Соединенные Штаты уже в следующем месяце могут объявить о поставке кассетных боеприпасов на Украину. Один собеседник телеканала уточнил, что речь идет об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM).

22 июня заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВС Украины, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций". Однако 23 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что правительство США не принимало решения о том, поставлять их или нет.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. 

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Германия
Россия
Румыния
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Украина
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