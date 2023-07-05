Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году

Медведев: по данным МО, в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны.

"По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек. Ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.