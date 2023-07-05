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РИА Новости

Медведев: в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил РФ контрактниками.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: по данным МО, в ряды ВС России принято более 185 тысяч человек в этом году

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек в этом году, из них около 109 тысяч в запасе, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на данные Минобороны.

"По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек. Ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту", - сказал он на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками.
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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