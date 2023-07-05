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РИА Новости

Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день

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Военнослужащие-контрактники возле пункта отбора на военную службу по контракту в Волгограде
Военнослужащие-контрактники возле пункта отбора на военную службу по контракту в Волгограде.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Медведев заявил, что темпы набора контрактников в ВС России выросли до 1400 человек в день

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Темпы набора контрактников в Вооруженные силы в июне увеличились до 1,4 тысячи человек в день, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС.

"Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти десять тысяч человек", — рассказал он.

Медведев также отметил, что в работе по набору контрактников в регионах участвуют полпреды.

"По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек", — добавил замглавы Совбеза.

Он уточнил, что среди них 109 тысяч человек, пребывающих в запасе, а также "другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту".

Медведев подчеркнул, что контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать родину.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Медведев Дмитрий
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