Темпы набора на контрактную службу в армию выросли до 1400 человек в день

Медведев заявил, что темпы набора контрактников в ВС России выросли до 1400 человек в день
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Темпы набора контрактников в Вооруженные силы в июне увеличились до 1,4 тысячи человек в день, сообщил замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС.
"Только за последнюю неделю контракт с Вооруженными силами подписали почти десять тысяч человек", — рассказал он.
Медведев также отметил, что в работе по набору контрактников в регионах участвуют полпреды.
Он уточнил, что среди них 109 тысяч человек, пребывающих в запасе, а также "другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту".
Медведев подчеркнул, что контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента и готовы защищать родину.