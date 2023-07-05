Украинский военнослужащий представил собственное сравнение боевой ценности польской САУ Krab и самоходок ВС РФ

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Польские СМИ хранят молчание по поводу постоянных потерь на поле боя САУ Krab местного производства: по сравнению с прочими западными аналогами, переданными ВСУ, данные гаубицы чаще всего становятся мишенью для российских войск. Однако пресса при этом не забывает писать восторженные статьи, посвященные польской самоходке.
- заявляет один из украинских офицеров, слова которого приводит польское издание Defence24.
Со слов украинских военных, создаются «работающие на отлично» разведывательно-огневые комплексы, в состав которых входят гаубица Krab, оператор беспилотника и наблюдатель. Среди плюсов польской самоходки называются высокая точность огня, возможность использовать модифицированные снаряды, легкость транспортировки [на тягачах] из-за небольшого веса САУ,
- заявил военный ВСУ, сравнив боевую ценность САУ с самоходками ВС РФ. Только забыл сообщить, почему «отсталых русских» так и не удаётся победить «прогрессивным» натовским оружием.