Вышла новая версия отечественной платформы администрирования и мониторинга баз данных Tantor 2.1

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Российский разработчик систем управления базами данных компания "Тантор Лабс" выпустила новую версию модульной платформы администрирования и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL Tantor 2.1, сообщает пресс-служба ГК "Астра", в состав которой входит компания.

"Разработчики оптимизировали механизмы управления доступом к рабочим пространствам. Благодаря новой гибкой системе разграничения доступа, администраторы платформы Tantor теперь могут создавать группы, в которые можно добавлять рабочие пространства и пользователей с общими правами доступа. Каждой группе пользователей администраторы могут назначать определённые права на чтение и редактирование рабочих пространств", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

По информации пресс-службы, теперь платформу Tantor с помощью инсталлятора из официального дистрибутива можно не только установить, но и обновить. Программа установки обновляет версию с сохранением всех ранее сделанных пользовательских настроек, а также предлагает добавить дополнительные модули, если они ещё не были активированы.

В сообщении отмечается, что для упрощения и ускорения процесса диагностики пользователям стало доступно создание утилиты, которая собирает информацию, помогающую быстро находить неполадки и ошибки. Кроме того, среди новшеств разработчики отмечают оптимизацию функции, касающейся настройки и редактирования учетной записи, и конфигурирование самой платформы.