Моравецкий: центр по ремонту ОБТ Leopard пока невозможно открыть из-за нехватки запчастей

ЦАМТО, 4 июля. Запуск в Польше центра по ремонту танков Leopard упирается в нехватку запчастей. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 3 июля журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые вышли из строя или получили повреждения на украинском ТВД. Предполагается, что новое предприятие будет находиться в городе Гливице на юге Польши. Также, по его словам, Польша имеет высокие шансы стать центром технического обслуживания и американских танков Abrams.

"Со стороны Польской группы вооружений есть вопросы, с немецкой стороны тоже. Из того, что я знаю, главной проблемой является нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте Leopard в то время, когда не хватает запчастей", – сказал М.Моравецкий.

При этом он отметил, что Польша заинтересована в том, чтобы иметь у себя центр ремонта и сервиса танков Leopard. "Я могу подтвердить, что мы заинтересованы в том, чтобы вместе с немецкой и украинской сторонами дойти в итоге до создания такого центра ремонта ОБТ Leopard", – цитирует "РИА Новости" М.Моравецкого.