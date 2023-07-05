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Военное обозрение

Построить авианосец или корабль-арсенал: ВМС Южной Кореи стоят перед выбором

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно ВМС Южной Кореи раскрыли существование программы под названием Joint Firepower Ship (JFS). Речь идет о платформе, предназначенной для нанесения массированного ракетного удара по противнику, плотность которого обуславливается размещением на борту большого количества оружия.

Целью корабля должны стать центры управления и контроля, логистические узлы, объекты противовоздушной обороны, инфраструктура.

В мае 2023 года ВМС Южной Кореи объявили, что выбрали тогдашнюю компанию DSME, позже слившуюся с Hanwha Ocean, для концептуальной разработки корабля JFS и последующего строительства трех вымпелов к концу текущего десятилетия.

В июне компания Hanwha Ocean представила модель JFS, которая позволяет рассмотреть некоторые ее особенности. В первую очередь предполагается суммарное оснащение платформы водоизмещением не менее 9500 тонн около 100 ракетами разных типов. По габаритам JFS приближен к строящимся для ВМС Южной Кореи эсминцам УРО.

В состав ракетной батареи JFS входят 4 элемента: носовой комплекс K-VLS I с 48 ячейками для пуска ракет класса «поверхность-воздух» и «поверхность-поверхность» различных типов; в средней части корпуса – комплекс K-VLS II (за блоком надстройки) с 32 ячейками для тех же функций, что и предыдущий, но, вероятно, с ракетами другого типа; еще один комплекс на миделе, состоящий из 3 рядов по 15 одиночных вертикальных ПУ для баллистических ракет средней дальности и, следовательно, большего размера, чем K-VLS I и II; и, наконец, в корме система запуска 4 твердотопливных баллистических ракет категорий БРСД и МБР.

Как отмечается в итальянском издании RID, появление модели JFS вызвало в стране критику самой концепции корабля-арсенала. Как утверждается оппонентами, он является уязвимым для вражеских атак, будучи трудно защищаемым, легко обнаруживаемым и идентифицируемым по сравнению, например, с подводными лодками. Однако, к примеру, субмарины класса Dosan Ahn Changho вооружены «всего» 6 ВПУ для КР.

Во многом в этом вопросе столкнулись две творческие мысли: одна из них ратует за постройку авианосца CVX, другая считает этот выбор бесполезной тратой средств. По всей видимости, ВМС страны пока что не намерены поддержать стратегию авианосного флота. По крайней мере, командование намерено предъявить эксплуатационные требования к концепции JFS в течение этого года.

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Страны
Южная Корея
Компании
DSME
Проекты
Авианосец
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