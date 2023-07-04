В Ростехе планируют, что новая снайперская винтовка Чукавина СВЧ прослужит так же долго, как и легендарная винтовка Драгунова СВД

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Снайперская винтовка Чукавина СВЧ принята на вооружение российской армии для замены уже устаревшей винтовки Драгунова СВД, с момента принятия на вооружение которой прошло уже 60 лет. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Снайперская винтовка Драгунова была принята на вооружение советской армии 3 июля 1963 года. За все годы эксплуатации винтовка неоднократно подвергалась модернизации, но потенциал для улучшений оказался исчерпан, после чего было принято решение о замене СВД на более современную снайперскую винтовку такого же класса. Так появилась снайперская винтовка Чукавина. В Ростехе планируют, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прослужит так же долго, как и легендарная СВД.

СВД – надежная, отлично зарекомендовавшая себя винтовка, она до сих пор остается актуальной. Однако прогресс не стоит на месте. Специалисты "Калашникова" постоянно совершенствуют конструкцию, работают над улучшением эргономики, повышением боевых характеристик. Результатом стала винтовка СВЧ, которая вобрала в себя все лучшее от предшественницы и вместе с тем имеет ряд выгодных отличий. Уверен, что это оружие отметит не один серьезный юбилей, как и СВД

- приводит РИА Новости слова Оздоева.

В настоящее время СВЧ активно используется нашими бойцами в зоне СВО, нареканий к оружию нет.

Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Впервые СВЧ была показана публике в 2017 году на форуме "Армия-2017". Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД.

Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200.