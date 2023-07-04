В Ростехе планируют, что новая снайперская винтовка Чукавина СВЧ прослужит так же долго, как и легендарная винтовка Драгунова СВД

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Снайперская винтовка Чукавина СВЧ принята на вооружение российской армии для замены уже устаревшей винтовки Драгунова СВД, с момента принятия на вооружение которой прошло уже 60 лет. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.
Снайперская винтовка Драгунова была принята на вооружение советской армии 3 июля 1963 года. За все годы эксплуатации винтовка неоднократно подвергалась модернизации, но потенциал для улучшений оказался исчерпан, после чего было принято решение о замене СВД на более современную снайперскую винтовку такого же класса. Так появилась снайперская винтовка Чукавина. В Ростехе планируют, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прослужит так же долго, как и легендарная СВД.
- приводит РИА Новости слова Оздоева.
В настоящее время СВЧ активно используется нашими бойцами в зоне СВО, нареканий к оружию нет.
Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Впервые СВЧ была показана публике в 2017 году на форуме "Армия-2017". Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД.
Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200.