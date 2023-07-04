Разговоры о "победе над Россией" опасны для Европы. Вот что с ней будет

Несмотря на разговоры, никакой "быстрой победы Украины" не случилось, и конфликт затягивается, пишет Responsible Statecraft. Такое развитие событий опасно для Европы. Авторы статьи объясняют, какими мрачными последствиями обернётся для континента вера в Киев.

Хотя западные лидеры все еще говорят о полной победе над Россией, они рискуют упустить из виду мрачную реальность.

Более 15 месяцев западные лидеры настаивали на том, что победа Киева предсказана звездами. Они не устают напоминать о высоких ставках: победа Украины над Россией – залог мира и процветания Европы. Владимир Зеленский утверждает, что Киев защищает континент от "самой антиевропейской силы современного мира". Согласно доминирующей бинарной (т.е. черно-белой – Прим. ИноСМИ) интерпретации конфликта, альтернативой победе Украины является жалкая капитуляция перед Россией, которая погрузит Европу в новый темный век.

Это манихейское (т.е. двухмерное – Прим. ИноСМИ) видение настоящего и будущего поддерживается "военным оптимизмом" – убеждением, что Россия находится на пути к экономическому, политическому и военному краху, а наше светлое будущее обязательно наступит. Недавние заявления на саммите "Большой семерки" в Японии и выступление госсекретаря Энтони Блинкена в Хельсинки показывают, что изменений произошло мало: идея мирных переговоров по-прежнему отклоняется, Украине обещают больше вооружений и в целом заверяют в ее окончательной победе. <…>

Однако за кулисами должны быть и другие соображения. Россия не сломлена экономически, <…> серьезного политического раскола в стране не произошло, режим устоял. Частичная мобилизация стабилизировала оборону. Российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага. Москва сохраняет преимущество в производстве артиллерийских снарядов, в то время, как страны НАТО сталкиваются с трудностями в наращивании своего военно-промышленного потенциала. Успешное усиление и реорганизация российской армии – одна из причин, по которой группа "Вагнер" больше не нужна. Регулярные российские вооруженные силы вполне способны справиться с украинским контрнаступлением и без нее.

Если Россия сейчас достаточно сильна, чтобы противостоять поддерживаемой НАТО Украине, то Европе предстоит долгий конфликт на ее восточном фланге. И администрация Байдена обещает, что это надолго. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли ожидает "очень ожесточенных боевых действий", которые "займут значительное время и потребуют больших затрат". В то время, как Блинкен отвергает идею прекращения огня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно представил украинское контрнаступление как средство укрепления позиции Киева за столом переговоров. Тем не менее, учитывая огромную дистанцию между позициями обеих сторон по территориальному вопросу, проблеме нейтралитета и гарантиям безопасности, трудно сейчас увидеть реальную основу для заключения мира путем переговоров.

Европейские элиты изо всех сил пытаются понять последствия затянувшегося военного конфликта с крупной ядерной державой, который разворачивается на восточном фланге ЕС. За последние два месяца стали заметны некоторые разногласия в их внешней политике. На G7 президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выстроила курс ЕС в полном соответствии с жесткой линией администрации Байдена в отношении Китая, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон сопротивлялся попыткам расширить присутствие НАТО на Тихоокеанском театре военных действий. За месяц до этого Макрона высмеяли, когда во время государственного визита в Пекин он призвал Европу не принимать чью-либо сторону в отношении Тайваня и вместо этого стремиться к "стратегической автономии" в качестве третьей силы в новом многополярном мировом порядке.

Учитывая послужной список Макрона в смысле его риторических "росчерков" и политического оппортунизма, слова французского президента легко отмести в сторону. Однако его заявления отражают линию мышления, которая является не краткосрочной и черно-белой, а стратегической и долгосрочной. Быстрая победа Украины, благодаря которой Европа рассчитывала на переустройство постсоветского пространства в свою пользу, не состоялась. Теперь, когда военный конфликт затягивается на неопределенный срок, выявились три серьезные угрозы будущей "стратегической автономии" Европы.

Первая угроза – это неотложная и экзистенциальная проблема жесткой безопасности. Если предстоящий в июле саммит НАТО пройдет так, как ожидается, Киеву будет обещано больше оружия и денег и, возможно, даже членство в альянсе. Но, опасаясь провоцировать полномасштабную войну с Россией, НАТО не направит свои войска и пилотов на Украину, оставив Киев зависимым от "капельных" поставок более современного оружия, которого все же недостаточно для успешного генерального наступления.

Если считать показательными последние события украинского конфликта, то напрашивается вывод о том, что Киев может прибегнуть к использованию нового оружия НАТО для совершения все более разрушительных боевых налетов на территории России. Это может вынудить Москву ответить тем же и использовать свое оружие большой дальности, чтобы перекрыть западные линии поставок на Украину из Польши и Румынии. Такое развитие событий со всей очевидностью поставит лидеров континента в очень затруднительное положение: если НАТО не ответит, ее репутации будет нанесен смертельный удар, а если ответит – это может привести к эскалации конфликта, которая поставит под угрозу само существование Европы, не говоря уже о ее стратегической автономии.

Вторая угроза – проблема жесткой безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Она предполагает контроль над эскалацией конфликта и его замораживание, или "вечный конфликт". В этом случае Украина будет напоминать Израиль – вооруженное Западом государство, находящееся в постоянной готовности к военным действиям. Москва, будучи отрезанной от Европы и неспособной победить Киев или остановить ее нападения, может стать более радикальной и попытаться заставить континент заплатить свою цену, применив асимметричные военные методы. Этот шаг будет напоминать подход изолированного Ирана на Ближнем Востоке, но, учитывая размер России, ее ядерный арсенал и партнерство с Китаем, здесь все будет по-другому. Европа окажется перед классической дилеммой безопасности: увеличение военной помощи Украине с целью укрепления безопасности континента сделает его еще более незащищенным.

Третья угроза – экономическая. Потеря дешевых углеводородов из России является серьезной проблемой для Европы. Решать ее, вероятно, будут за счет растущей зависимости от американского СПГ и долгосрочных инвестиций в дорогую зеленую энергию. Это означает, что высокие цены на энергоносители станут новой "нормой" для Европы. В то же время в сценарии "вечного конфликта" на Украине американцы продолжат подталкивать Европу к тому, чтобы она тратила гораздо больше средств на военную промышленность. В мировой торговле Европа столкнется с давлением США с тем, чтобы заставить ее встать на сторону Вашингтона в будущих разногласиях с Китаем. Когда Белый дом перешел к политике, напоминающей протекционизм – речь о Закон о снижении инфляции, – Европа не могла быть уверена даже в доступе к рынкам Северной Америки.

Наконец, Европе не приходится надеяться на что-то вроде плана Маршалла, чтобы справиться с собственными проблемами. Наоборот, ожидается, что она предоставит огромную помощь Украине, а ее многоуровневые проблемы с коррупцией хорошо известны. Экономические аспекты этой ситуации предполагают, что общественный договор Европы окажется неустойчивым. По мере падения уровня жизни и сокращения экономики избиратели, скорее всего, зададутся вопросом: кто виноват и что делать. Европейские лидеры не смогут вечно указывать пальцем на Путина, что создаст пространство для новой яростной волны популизма.

По мере приближения саммита НАТО в Вильнюсе в следующем месяце <…> ожидать каких-либо серьезных изменений в развитии военного конфликта на Украине не приходится. У Европы, похоже, нет выхода: она не контролирует свою политику, и ею движут неуправляемые события. Чтобы не допустить мрачных среднесрочных и долгосрочных перспектив, ответственное государственное управление и решительное лидерство нужны уже сегодня. А в краткосрочной перспективе европейские лидеры должны перестать поддаваться военной лихорадке и эйфорической вере в победу. Им пора серьезно задуматься о последствиях затяжных военных действий на Украине, а не двигаться слепо в будущее, наполненное нестабильностью, "вечным конфликтом", упадком и бессилием.

Автор статьи: Мэттью Блэкбёрн (Matthew Blackburn)