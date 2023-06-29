Белорусские депутаты проголосовали за соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров для военнослужащих

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии проголосовала за законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения с Российской Федерацией о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих ВС РФ и ВС РБ.

В заключении комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента подчеркивается, что принятие законопроекта не приведет к каким-либо негативным финансовым, экономическим или политическим последствиям для Белоруссии. Но военнослужащие армий двух государств получат возможность интенсифицировать совместную подготовку в учебно-боевых центрах.

Напомним, что соответствующее соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 года. Документом регулируются вопросы создания и деятельности учебно-боевых центров и взаимодействия по их функционированию между российским и белорусским военными ведомствами. В данном вопросе две страны будут руководствоваться правилами временного пребывания формирований сил коллективной безопасности на территории стран ОДКБ.

Как мы видим, в последнее время Россия и Белоруссия активно наращивают сотрудничество в военной сфере. В частности, на территории Белоруссии размещается российское тактическое ядерное оружие.

Уже сейчас в республике находится большой контингент российских войск. Данные шаги необходимы в контексте обеспечения безопасности двух государств на фоне растущей активности и агрессивности враждебно настроенного по отношению и к России, и к Белоруссии блока НАТО, особенно таких его членов как Польша и республики Прибалтики.