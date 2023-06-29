"Швабе" оснастит белорусских промышленников оптическими приборами для бесконтактных измерений в станкостроении

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" заключил контракт с компанией из Минска на поставку автоколлиматоров для модернизации производства, позволяющих бесконтактно и точно измерять параметры станков и деталей, сообщила пресс-служба холдинга в среду.

"Автоколлиматор (АКУ-0,2) производства Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) широко применяется в лабораториях и в заводских цехах. На промышленных предприятиях эти приборы используют для точного определения параметров станков, деталей и любых других изготавливаемых элементов", - сказано в пресс-релизе.

Генеральный директор НПЗ Антон Клоков отмечает, что предприятие поставляет продукцию не только заказчикам внутри России, но и за границу. "Отгрузка продукции на минское предприятие - лишь малая часть этой работы. В дальнейшем мы планируем развивать взаимовыгодные отношения с белорусскими партнерами", - сказал Клоков, которого цитирует пресс-служба.