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ТАСС

СМИ: США используют деньги из пакета помощи Киеву для снижения зависимости от Китая и РФ

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Источник изображения: AP Photo/ Brennan Linsley

По информации издания Defense News, примерно 2% от предназначенной Киеву суммы направляется на увеличение американских оборонных мощностей

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американское оборонное ведомство использует часть средств из пакета финансовой помощи Украине в качестве грантов различным предприятиям американского оборонно-промышленного комплекса, чтобы снизить зависимость от России и Китая в этой сфере. Об этом во вторник сообщило издание Defense News.

По его данным, примерно 2% от общей суммы в $40 млрд, выделенной Конгрессом на помощь Украине, направляется на увеличение оборонных мощностей США, например, на добычу полезных ископаемых и производство боеприпасов. Общая сумма грантов составляет примерно $600 млн. Пентагон рассчитывает, что таким образом удастся обеспечить цепочки поставок и сократить зависимость индустриальной базы от России и Китая. Программа грантов была запущена в апреле, когда компания Aerojet Rocketdyne получила $215,6 млн на модернизацию предприятий в Арканзасе, Алабаме и Вирджинии с целью нарастить производство снарядов.

В июне $45,5 млн было направлено на поддержку производства алюминия, необходимого для изготовления самолетов и наземной техники, в штате Айова. Издание уточняет, что в настоящее время 75% мирового алюминиевого рынка контролируется Россией. Кроме того, еще $15 млн выделили на наращивание в штате Айдахо производства кобальта - критически важного металла для оборонной промышленности. "Значительные объемы кобальта обрабатывались либо в Китае, либо на Украине и в других местах, где сейчас производство невозможно", - заявил Энтони Ди Стасио, высокопоставленный сотрудник Пентагона, отвечающий за распределение инвестиций в оборонное производство.

Ожидается, что часть средств будет направлена американским химическим предприятиям для производства 27 критически важных химических соединений, которые используются в том числе для создания ракетного топлива и взрывчатых веществ и в основном производятся в Китае. "Если они [химикаты] будут использоваться в вооружениях, мы не хотим, чтобы они поставлялись из Китая", - подчеркнул Ди Стасио. 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Aerojet
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