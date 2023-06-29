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ТАСС

В МО Болгарии заявили, что авиация и тяжелая техника не вошли в новый пакет помощи Киеву

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Тодор Тагарев
Тодор Тагарев.
Источник изображения: glasove.com

По словам главы ведомства Тодора Тагарева, в него войдут "вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад"

СОФИЯ, 27 июня. /ТАСС/. Авиация и тяжелая военная техника не вошли в новый пакет помощи Украине, одобренный накануне правительством Болгарии. Об этом говорится в заявлении министра обороны республики Тодора Тагарева, опубликованном в среду пресс-службой оборонного ведомства.

"Могу сказать, что внутри [пакета военной помощи Киеву] нет авиации, нет тяжелой бронетехники", - отметил Тагарев.

Ранее глава болгарского оборонного ведомства сообщил, что одобренный Софией список сравним по объему с первым пакетом помощи, выделенным техническим правительством страны 22 декабря 2022 года. Он также заявил, что собственные нормативные запасы болгарской армии не пострадают из-за поставок Киеву. По словам Тагарева, в пакет помощи войдут "вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад".

В начале ноября 2022 года Народное собрание Болгарии большинством голосов одобрило законопроект о предоставлении оружия Украине. За оказание военной помощи проголосовали 175 депутатов из 5 политических объединений, против выступили 49 депутатов.

Решение о номенклатуре вооружения, которое Болгария предоставляет Украине, принимало правительство страны, в основном речь шла о легком вооружении и боеприпасах. Точный список предоставленного оружия был засекречен. 

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Страны
Болгария
Украина
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