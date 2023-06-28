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ТАСС

Кулеба похвалил ФРГ за "признание ошибок" и призвал к новым шагам на пути Украины в НАТО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

По словам главы украинского МИД, "новую европейскую реальность" определят "победа Украины в войне, ее вступление в альянс и ЕС и приговор специального трибунала"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвалил Берлин за "признание ошибок" и выразил надежду на новые шаги на пути интеграции Киева в структуры НАТО.

"Мы приветствуем трансформацию позиции Германии за предыдущий год, в частности, коренное изменение политики канцлера Олафа Шольца относительно военной поддержки Украины и признание федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером ошибок в политике Германии в отношении России", - написал Кулеба в статье для немецкого журнала Internationale Politik, текст которой опубликовал МИД Украины.

По мнению министра, "за изменением отношения должны следовать действия". Как считает дипломат, после того, как Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и поставку танков Leopard, необходимо принять "два других ключевых решения". По его словам, это "определение четкой перспективы членства Украины в НАТО" и создание специального трибунала в отношении России.

Кулеба выразил надежду, что "баланс сил изменится, в Европе появится новая архитектура безопасности". Он рассчитывает, что эту "новую европейскую реальность" определят "победа Украины в войне, ее вступление в НАТО и ЕС и приговор специального трибунала". Такая Европа "будет континентом мира, который будет опираться на мощную оборону и сдерживание, а не на разоружение и умиротворение", - написал министр. 

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Германия
Россия
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