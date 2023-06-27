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Военное обозрение

Власти США заявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут БМП Bradley и БТР Stryker

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Источник изображения: topwar.ru

Власти США анонсировали выделение Украине очередного пакета военной помощи. На этот раз его финансовые объёмы оцениваются в 500 млн долларов. И этот пакет станет как минимум 12-м по счёту – не самым крупным, но и не самым дешёвым.

По последним данным, в состав этого пакета среди прочего войдут 55 средств бронетехники американского производства. Это 25 БТР «Страйкер» (Stryker) и 30 БМП «Брэдли» (Bradley).

Напомним, что ранее в США признали потери в виде 17 БМП Bradley на фронтах украинского вооружённого конфликта. Новые планы поставок говорят о том, что 17 «Брэдли» - заниженное американской стороной число.

В пакет военной помощи на данном этапе точно не войдут ни танки Abrams, ни истребители F-16. Стоит напомнить, что ранее в США анонсировали поставки «Абрамсов» для нужд ВСУ осенью 2023 года, при учёте ремарки о том, «сколь успешным будет украинское контрнаступление». Первые истребители F-16 так называемая «авиационная коалиция» НАТО собирается поставить киевскому режиму в начале 2024 года. При этом в США дали понять, что с базированием этих самолётов на украинских аэродромах могут возникнуть проблемы. Причём проблемы не только в плане безопасности при частых российских ракетных ударах, но и проблемы с техническим обслуживанием.

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Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
F-16
M1 Abrams
Stryker
Проекты
NATO
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