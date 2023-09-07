Американцам рассказали, как и когда закончится украинское контрнаступление

Контрнаступление Киева не привело к значительным изменениям на поле боя, пишет 19FortyFive. Западная техника мало что изменит в стратегическом плане, считает автор. Скоро Украина будет вынуждена перейти от наступления к обороне с целью удержания отвоеванной территории.

Дэниэл Дэвис

Вооруженные силы Украины празднуют полный захват села Работино. Долгожданное наступление, начавшееся 5 июня, приближается к своей кульминационной точке. Спустя три месяца после его начала мы можем сделать некоторые предварительные выводы о результатах наступательных действий Киева, а также предположить, по каким сценариям будут развиваться события на фронте до конца 2023 года.

Главный вывод: Контрнаступление позволило добиться некоторых незначительных тактических успехов, но не привело к значимым изменениям на линии соприкосновения. Конца боевым действиям не видно.

Как развивалось наступление?

Как минимум с марта Украина подавала сигналы о том, что в начале лета намеревается перейти в крупное наступление. В конце мая была задержка, чтобы создать запасы снарядов и прочих предметов снабжения. 5 июня Украина перешла в наступление на широком участке фронта, сосредоточив усилия на четырех главных направлениях: Каменское на западе, Орехов и Великая Новоселка в центре, Бахмут на севере.

Для проведения операции Украина собрала 12 механизированных бригад общей численностью до 40 тысяч человек. Большую часть первого полугодия эти войска готовились к наступлению, обучаясь ведению общевойскового боя в странах НАТО. Им были переданы на вооружение британские танки "Челленджер-2", немецкие "Леопарды 2", американские БМП "Брэдли" и бронетранспортеры "Страйкер", а также другая современная натовская техника. С учетом обстоятельств Украина была готова как любая другая страна, отражающая нападение.

Но в мае президент Чехии Петр Павел выступил со зловещим предостережением, сказав, что, если контрнаступление потерпит неудачу, это нанесет огромный вред Украине, потому что "другого шанса у нее не будет, по крайней мере, в этом году". Примерно то же самое говорилось в секретном докладе американской разведки, который стал достоянием гласности в результате утечки. Там было высказано мнение о том, что наступление может привести лишь к "незначительным территориальным захватам". С начала наступления прошло почти три месяца, и все эти оценки нашли свое подтверждение.

На направлениях Великая Новоселка и Орехов украинские войска смогли продвинуться примерно на 10 километров, а на направлениях Каменское и Бахмут — отвоевать всего четыре километра. Но ВСУ при этом понесли колоссальные потери в живой силе и технике. По сообщению New York Times, примерно пятая часть всей наступательной группировки была уничтожена в первые две недели. Переключившись на наступление в пешем порядке, ВСУ сумели отрезать у России еще несколько километров территории, но заплатили за это огромную цену.

В середине августа издание Forbes сообщало, что украинская 82-я механизированная бригада, введенная в бой на участке Великая Новоселка, стала последним оперативным резервом ВСУ. Это едва ли не единственное направление, где Украина пока еще медленно добивается каких-то успехов, ведь ей удалось взять под свой контроль Работино. Любую победу надо приветствовать, однако ситуация, в которой оказалась Украина, сегодня намного опаснее и сложнее, чем может показаться.

Украина и высокопоставленные западные руководители утверждают, что захват Работино представляет собой прорыв важной линии российской обороны, давая понять, что дальше воевать будет проще, а победы будут доставаться Киеву быстрее. Но при продвижении вперед ВСУ столкнутся с серьезными препятствиями.

Какова обстановка сегодня?

Во-первых, недостаточно взломать один оборонительный рубеж и продвинуться в глубину вражеской обороны. Каждый километр захваченной территории должны занимать войска, чтобы отбивать вероятные атаки противника с флангов.

Очевидно, что Украина растратила большую часть своего наступательного потенциала, дойдя до Работино. Непонятно, достаточно ли у ВСУ личного состава, боевой техники и боеприпасов, чтобы продолжать вклинение в российскую оборону, защищая при этом фланги от контрударов. По всей вероятности, конец украинского продвижения уже близок. Очень скоро Украина будет вынуждена перейти к обороне с целью удержания отвоеванной у России территории.

Во-вторых, некоторые сторонники Украины, по всей видимости, уверены, что российские войска статичны, и что каждый метр отвоеванной ВСУ земли наносит противнику новую глубокую рану. Но, по правде говоря, Россия постоянно что-то меняет, приспосабливаясь к новым реалиям на поле боя. Российское командование наверняка заметило, что на трех из четырех направлений наступающие войска выдохлись. Теперь оно укрепляет последующие рубежи обороны. Таким образом, чем дальше будет Украина продвигаться на том или ином участке, тем ей будет труднее, тем больше будут у нее потери.

В-третьих, главные причины украинских неудач в наступлении кроются в том, что ВСУ не хватает авиации, средств ПВО, артиллерийских боеприпасов и особенно оборудования для разминирования. Эти проблемы пока не решены.

Что дальше?

Если учесть большие потери ВСУ и то обстоятельство, что на Украине в ближайшие недели начнутся дожди, вполне вероятно, что ее наступление закончится еще до конца сентября. Конечным результатом крупномасштабного украинского наступления станут незначительные захваты территории на некоторых участках фронта. Но, если рассматривать тысячекилометровую линию соприкосновения со стратегической точки зрения, придется признать, что с начала 2023 года она осталась практически без изменений.

Как и предупреждал президент Чехии, у ВСУ очень мало шансов сделать что-то существенное до конца года, кроме перехода к обороне. Украине останется надеяться на восстановление сил к 2024 году. Но проблема для Киева заключается в том, что и Москва тоже будет наращивать силы для будущих наступательных действий. Россия выстояла, выдержав удар лучшей боевой техники, которую Украина и Запад смогли бросить против нее на занятых землях, и отдала очень незначительную территорию.

Кое-кто надеется, что, когда в 2024 году на Украине появятся американские танки "Абрамс" и истребители F-16, ситуация чудесным образом изменится в пользу Украины. К сожалению, таких людей ждет разочарование. Америка пообещала Киеву всего батальон "Абрамсов". Первые танки прибудут на Украину в начале осени. Да и F-16 будет поставлено на Украину в 2024 году очень мало (подготовка летчиков будет завершена не раньше следующего лета). Эта техника, может, и принесет определенную тактическую пользу, но в стратегическом плане мало что изменит.

Жестокая реальность такова. Какой бы справедливой ни была борьба Украины, какое бы правое дело она ни отстаивала, полное изгнание российских войск с занятых территорий является для нее непосильной задачей. К сожалению, в настоящее время ни Киев, ни Москва не демонстрируют никакой готовности и желания вступить в серьезные переговоры об окончании военных действий и не хотят идти на компромиссы по своим основным целям.

Поэтому скорее всего, борьба на истощение будет продолжаться. Стороны будут вести позиционные бои на ключевых направлениях, нанося удары беспилотниками и ракетами по тыловым районам друг друга, а также проводя опустошающие артиллерийские дуэли вдоль всей линии соприкосновения. В ходе таких боевых действий люди с обеих сторон будут гибнуть тысячами, Россия продолжит занимать села и города. А в случае просчета, ошибки или неверной оценки вооруженные действия могут выйти за пределы Украины.

Поскольку украинское наступление не дало желаемых результатов, Вашингтону следует пересмотреть свою политику и свои цели. Соединенные Штаты не могут бесконечно долго снабжать Украину в больших количествах танками, бронетранспортерами, самолетами и зенитно-ракетными комплексами, а также поставлять ей миллионы артиллерийских снарядов и прочих боеприпасов.

Администрация Байдена должна разработать новые планы, исходя из реальной обстановки на поле боя. Ей следует предложить такой план, который позволить защитить американские интересы безопасности и экономическое благополучие страны. Слепая поддержка Украины "столько, сколько потребуется", — это не стратегия. А сейчас такой курс кажется еще более бесперспективным.

Дэниел Дэвис (Daniel Davis) – старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities, бывший подполковник американской армии. Он четыре раза был в зоне боевых действий. Дэвис – автор книги "Одиннадцатый час в Америке 2020 года" (The Eleventh Hour in 2020 America).