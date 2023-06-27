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ТАСС

Боррель назвал выводом ЕС из событий в РФ необходимость удвоить поставки оружия Украине

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Olivier Matthys, Pool Photo via AP

Также, по словам главы дипломатии Евросоюза, необходимо "сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины"

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Единственный вывод Евросоюза из событий вокруг попытки мятежа в России - это необходимость удвоить поставки оружия Украине. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Единственное заключение наших дебатов - ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины", - сказал он. 

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Страны
Люксембург
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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