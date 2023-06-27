Боррель назвал выводом ЕС из событий в РФ необходимость удвоить поставки оружия Украине

Также, по словам главы дипломатии Евросоюза, необходимо "сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины"

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Единственный вывод Евросоюза из событий вокруг попытки мятежа в России - это необходимость удвоить поставки оружия Украине. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Единственное заключение наших дебатов - ясное: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Увеличивать всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины", - сказал он.