Британская пресса: Европа намерена через три года получить прототип зенитной системы, способной сбивать гиперзвуковые ракеты

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Европа намерена в кратчайшие сроки разработать систему защиты от гиперзвукового оружия, современные противоракетные системы, стоящие на вооружении армий стране НАТО, с такой угрозой бороться не в состоянии. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Созданием новой противоракетной системы займется ведущий европейский разработчик и производитель ракет компания MBDA. Предварительная договоренность достигнута уже с четырьмя странами Европы, которые хотели бы в ближайшие годы получить защиту от гиперзвуковых ракет. Несмотря на заявления Киева о том, что украинская ПВО якобы чуть ли не десятками сбивает российские гиперзвуковые "Кинжалы", на самом деле защиты от них нет, это признают и в США, и в Европе.

По данным британского издания, в разработке новой противоракетной системы примут участие четыре страны: Германия, Италия, Франция и Нидерланды. Возможно, что в дальнейшем к ним присоединятся еще какие-нибудь государства Европы, но на данный момент предварительный договор заключен только с ними.

Технологии в области гиперзвука развиваются. MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций и вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз

- заявил исполнительный директор Эрик MBDA Беранже.

По планам компании, на создание прототипа ракетной системы, способной поражать гиперзвуковые цели, отводится три года. О дальнейших планах пока ничего не сообщается.

На сегодняшний день только Израиль заявил о создании системы ПВО, способной перехватывать гиперзвуковое оружие. Как заявили в компании Rafael Advanced Defense Systems, в основе нового комплекса лежит "уникальная" технология, имеющаяся только у Израиля.