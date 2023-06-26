Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина

Песков заявил, что дело против Пригожина прекратят, а его самого отпустят в Белоруссию

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после длительных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился остановить колонны, шедшие на Москву, и развернуть их обратно в полевые лагеря. За прошедшие сутки бойцы частной военной компании успели захватить штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и продвинулись к столице, остановившись (по словам Пригожина) всего в двухстах километрах. В Кремле уже сообщили - дело о вооруженном мятеже против Пригожина будет прекращено, его самого "отпустят" в Белоруссию, а участников мятежа не будут преследовать "с учетом их заслуг на фронте". Итоги 24 июня - в материале "Газеты.Ru".

Дебют

Поводом для начала вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» стало заявление Евгения Пригожина вечером 23 июня, в котором он обвинил «военное руководство» РФ в ударе по позициям своего формирования, в результате чего «погибло огромное количество бойцов», и пообещал выдвинуться с "маршем справедливости".

В Минобороны России обвинения Пригожина отвергли и назвали их информационной провокацией. Вслед за этим ФСБ возбудила против него уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу» (ст. 279 УК). В ведомстве призвали бойцов ЧВК «не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

С обращениями к «Вагнеру» выступили генерал Сергей Суровикин, который занимался планированием операции по взятию Артемовска (Бахмута) совместно с командирами ЧВК. Также к ним обратился первый замначальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Они призвали «вагнеровцев» «остановиться и задуматься».

Миттельшпиль

Около восьми утра Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. По его словам, бойцы «Вагнера» заблокировали город и взяли «под контроль военные объекты, в том числе аэродром». Он отдельно отметил, что боевые вылеты ВКС РФ в интересах спецоперации на Украине идут штатно. Кроме того, он подчеркнул, что действия его формирования - «не военный переворот, а марш справедливости».

В это же время силовики пришли с обысками в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге. Также обыски прошли в пунктах набора в «Вагнер» в нескольких регионах РФ. Часть из них впоследствии закрыли. Кроме того, обыски прошли в предполагаемом офисе Пригожина. Издание «Фонтанка» сообщало, что там нашли пять килограммов золота в слитках, шесть упакованных пистолетов и пять брикетов белого порошка, а также несколько паспортов на имя Пригожина (позже посты были удалены)[/i].

Также издание писало, что в припаркованной рядом с офисом «Газелью» было найдено порядка 4 млрд рублей. Пригожин подтверждал, что найденные деньги предназначались для выдачи зарплат и компенсаций.

В 9 утра в Москве, Подмосковье и Воронежской области объявили режим контртеррористической операции. Минобороны РФ призвало бойцов «Вагнера» не участвовать в мятеже и связаться с представителями ведомства или правоохранительными органами, чтобы вернуться в пункты дислокации.

В 10:00 президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал попытку мятежа предательством:

«Действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году русские убивали русских, братья - братьев, а корыстную выгоду извлекали политические авантюристы да зарубежные силы… Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе, от внутреннего предательства. То, с чем мы столкнулись, - это предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене».

Около полудня в Воронежской области были замечены колонны с техникой «Вагнера». Позже, у штаба ЮМО в Ростове-на-Дону, произошел взрыв. В 14:00 появились кадры, предположительно, попыток бойцов «Вагнера» сбить вертолет Ка-52 ВКС России в небе над Воронежем.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в нынешней ситуации самое главное - «сплотиться вокруг Президента». По его словам, «раскол и предательство - путь к величайшей трагедии».

Около 15 часов директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что попытка устроить вооруженный мятеж является самым страшным преступлением, его невозможно оправдать никакими заслугами прошлого. По его словам, попытка «раскачать общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны» потерпела крах.

Около 16:00 мск на дорогах в Липецкой области заметили технику ЧВК «Вагнер». Позже это подтвердил губернатор Игорь Артамонов. Примерно в это же время на выезде с трассы М-4 «Дон» в Москве установили пункты проверки.

К середине дня почти полностью были перекрыты федеральные трассы М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Власти Воронежской, Калужской, Липецкой и Ростовской областей временно ограничили движение по некоторым региональным дорогам. В некоторых регионах было приостановлено автобусное сообщение. В Москве начали оборудовать блок-посты.

Эндшпиль

Уже вечером 24 июня было объявлено, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, итогом которых стала остановка колонн «Вагнера». По словам главы ЧВК, его бойцы находились уже в 200 км от Москвы. Как сообщила пресс-служба президента Белоруссии, был найден «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер.». Вслед за этим состоялся второй за день звонок между Путиным и Лукашенко, в ходе которого «президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу».

После этого «вагнеровцы» начали собирать арсенал и грузить его в технику. Вскоре первые колонны ЧВК начали выходить из Ростова-на-Дону.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарии по итогам дня. По его словам, Путин и Лукашенко условились оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации с «Вагнером». По его словам, в ходе переговоров не обсуждались кадровые перестановки в Минобороны. Он также отметил, что часть бойцов «Вагнера», которая изначально отказалась участвовать в «походе» Пригожина, подпишет контракты с Минобороны. Также он заявил, для отмены указа президента о КТО «будут все предпосылки».

Песков также заявил, что в отношении Пригожина будет прекращено уголовное дело, а он «уйдет в Белоруссию». Кем там будет работать Пригожин, Пескову неизвестно. Он отметил, что гарантия ухода Пригожина в Белоруссию - слово президента.

Около 23 часов появилось видео, как Пригожин покидает Ростов-на-Дону.

Михаил Родионов