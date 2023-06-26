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ТАСС

МИД Ирана: поставки вооружений одной из сторон конфликта на Украине приведут к эскалации

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

В ведомстве заявили, что Тегеран выступает против войны и предложил политическое решение кризиса

ДУБАЙ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Ирана считают, что поставки любых вооружений одной из сторон украинского кризиса приведут к эскалации напряженности. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора со своим датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном.

"Иран выступает против войны и предложил политическое решение этого кризиса, и считает, что [снабжение] одной из сторон конфликта любым вооружением приведет к эскалации напряженности", - отметил Абдоллахиян, говоря о конфликте на Украине. Его слова приводятся в заявлении МИД Ирана, опубликованном в воскресенье в официальном Telegram-канале ведомства.

Главы МИД Ирана и Дании обсудили состояние двусторонних отношений и пути их развития, а также договорились создать механизм политических консультаций. Абдоллахиян назвал отношения между Тегераном и Копенгагеном историческими. Со своей стороны Расмуссен указал на важность диалога между исламской республикой и королевством. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Иран
Украина
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