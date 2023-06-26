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ТАСС

В КТРВ указали на превосходство в бою российских ракет Х-31П над американскими Patriot

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Авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД (c) bmpd
Авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил о наличии модулей, позволяющих сравнивать отечественные и зарубежные ракеты

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские противорадиолокационные ракеты Х-31П во всех боевых ситуациях показывают себя лучше, чем ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Герой России Борис Обносов.

"У нас уже давно есть моделирующие модули, позволяющие сравнить наши ракеты с американскими, и у нас есть новая противорадиолокационная ракета Х-31П, которая во всех боевых ситуациях лучше ракет американского Patriot", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Обносов рассказал, что ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у системы Patriot.

В беседе с агентством Обносов также отмечал, что самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами, играют в сегодняшних боевых действиях решающую роль в обеспечении завоевания воздушного пространства над территорией противника. Ракета КТРВ Х-31П получила высокую оценку еще в ходе грузинского конфликта в 2008 году. Новая модификация ракеты Х-31ПД оснащена широкополосной головкой самонаведения, которая покрывает весь диапазон сегодняшних и прогнозируемых частот работы средств ПВО потенциального противника. 

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Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Х-31
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Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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