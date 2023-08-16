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Ракета ЗРК Patriot взорвалась на испытаниях

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Источник изображения: topwar.ru

Ракета, которая могла быть выпущена из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, во вторник, 15 августа, взорвалась в воздухе во время испытательных пусков на Тайване. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как пишет издание Taipei Times, генерал Военно-воздушных сил острова подтвердил, что ракета взорвалась во время испытаний в уезде Пиндун. Отмечается, что военные энтузиасты наблюдали за тем, что они посчитали испытательным пуском двух зенитных ракет Patriot II американского производства с военной базы Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST) в городе Маньчжоу уезда Пиндун на юге Тайваня.

Газета Liberty Times писала, что первая из запущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй прошел успешно.

В заявлении представителя Минобороны острова, которое приводит Taipei Times, говорится, что неисправность возникла во время испытаний «некой ракеты» на базе. Он отметил, что для выяснения причины необходимо провести дополнительное расследование.

В июне генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов сообщил, что Российские противорадиолокационные ракеты воздушного базирования Х-31П во всех боевых ситуациях показывают себя лучше, чем ракеты комплекса Patriot.

В декабре 2022 года издание Military Watch писало, что переданные Киеву ЗРК Patriot не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны C-300.

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Страны
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
Х-31
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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