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ТАСС

В КТРВ заявили, что ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у системы Patriot

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Авиационная высокоскоростная ракета класса "воздух-РЛС" Х-31ПД
Авиационная высокоскоростная ракета класса "воздух-РЛС" Х-31ПД.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, ракета летит со скоростью более 3 Махов, более 1 тыс. м в секунду для поражения ПВО противника

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Герой России Борис Обносов.

"Ракета Х-31ПД летит с очень большой скоростью - более 3 Махов, более 1 тыс. м в секунду для поражения ПВО противника. Ее нужно было смоделировать и технологически выйти на совершенно другой уровень, подготовить производство и доработать это изделие, чтобы оно эффективно решало свою задачу. А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot", - сказал Обносов, отметив, что эта ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.

Авиационная высокоскоростная ракета класса "воздух - РЛС" Х-31ПД предназначена для поражения радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных комплексов и систем. По данным сайта производителя, максимальная дальность пуска - 250 км, масса боевой части - 110 кг. Она оснащена комбинированной системой наведения, а за счет увеличенной дальности пуска повышаются возможности нанесения упреждающего удара.

26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий и двух премий правительства РФ в области науки и техники (2007, 2014). В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за "значительный вклад в укрепление обороноспособности страны".

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Обносов возглавляет корпорацию с 13 марта 2003 года. 

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Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Х-31
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Корпорация ТРВ
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Обносов Борис
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