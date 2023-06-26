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ТАСС

Пентагон заявил, что Украине пригодились бы кассетные боеприпасы

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Кассетные боеприпасы МК-20
Кассетные боеприпасы МК-20.
Источник изображения: REUTERS/U.S. Navy/U.S. National Archives/PH3 Thurston

В американском военном ведомстве считают, что они "могут повлиять на ситуацию на поле боя" и якобы были бы эффективны "против закрепившихся российских позиций"

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявила в четверг заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Наши военные аналитики подтвердили, что они [боеприпасы] могут повлиять на ситуацию на поле боя и были бы эффективны, особенно против закрепившихся российских позиций", - заявила Купер. Она отметила, что на окончательное принятие решения о поставке снарядов влияют два фактора: ограничения на передачу соответствующих боеприпасов, наложенные Конгрессом, а также возможная реакция союзников США и Украины.

13 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что США приняли решение о поставке на Украину танковых боеприпасов с обедненным ураном, однако пока не определились насчет поставок Киеву кассетных боеприпасов, на передаче которых настаивает ряд представителей оборонного ведомства США. Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи утверждает, что кассетные снаряды будут "крайне эффективными".

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и др.). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония. 

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