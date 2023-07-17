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Известия.ru

Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Yonathan Weitzman

Пентагон: кассетные припасы уже переданы Украине

Пентагон 13 июля подтвердил, что кассетные боеприпасы уже переданы Украине. Об этом сообщил директор операций объединенного штаба военного ведомства США Дуглас Симс.

«Наши кассетные боеприпасы уже там», — заявил Симс журналистам на пресс-конференции.

Он также отметил, что данный вид боеприпасов Украине одновременно поступил не только от Соединенных Штатов, но и от других, «третьих стран».

Ранее в этот же день в Вооруженных силах Украины (ВСУ) также заявили о получении кассетных боеприпасов из США. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский в интервью CNN заявил, что решение о применении кассетных бомб на определенных территориях будет принимать высшее военное руководство страны.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ 7 июля. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что Штаты получили от украинской стороны письменные гарантии, что кассетные боеприпасы якобы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

12 июля первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что ВСУ будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. Он отметил, что ни одному слову Зеленского верить нельзя.

11 июля появилась информация о том, что город Токмак в Запорожской области был обстрелян ВСУ кассетными боеприпасами.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину Вооруженные силы России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения ВСУ. Он отметил, что «у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни» и они гораздо эффективнее, чем американские.


Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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