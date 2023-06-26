GE Aerospace и HAL подписали меморандум о взаимопонимании по производству двигателей F414 в Индии

Представленная в экспозиции выставки Aero India 2019 модель индийского перспективного легкого истребителя HAL Tejas Mk 2 - дальнейшего развития многострадального Tejas. Самолет окончательно превращается в клон шведского Saab JAS-39 Gripen (и двигатель имеет тот же - General Electric F404/F414). Бангалор, 19.02.2019.

ЦАМТО, 23 июня. Американская компания GE Aerospace и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о взаимопонимании по производству в Индии турбовентиляторных двигателей F414 для истребителей LCA "Теджас" Mk.2.

Как сообщается в пресс-релизе GE Aerospace, меморандум был подписан в ходе государственного визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Американская компания в настоящее время работает с правительством США над получением необходимых экспортных разрешений.

F414 является силовой установкой для разрабатываемого в Индии однодвигательного истребителя Light Combat Aircraft (LCA) Mk.2. Согласно более ранней договоренности, Индия планирует приобрести 99 силовых установок F414. Состоящий на вооружении ВВС Индии легкий боевой самолет LCA версии Mk.1 оснащен двигателем F404 компании GE Aerospace.

На данный момент для самолетов LCA Mk.1A поставлено 75 силовых установок F404, еще 99 двигателей заказаны. Кроме того, в рамках программы LCA Mk.2 поставлено восемь двигателей F414. Версия F414-INS6 также выбрана для разработки, испытаний и сертификации будущего индийского двухдвигательного истребителя Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Кроме того, американская компания надеется продолжить сотрудничество с правительством Индии по программе AMCA Mk.2.

На данный момент компания GE Aerospace произвела более 1600 двигателей F414 мощностью 97,9 кН, которыми оснащаются такие самолеты как F/A-18E/F "Супер Хорнет" и EA-18G "Гроулер" (Boeing), JAS-39 "Грипен-E" (Saab) и KF-21 (Korea Aerospace Industries).