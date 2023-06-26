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Военное обозрение

Пентагон намеревается создать в Индии ремонтно-логистический хаб, крупнейший в регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Наличие не менее чем 800 военных объектов (включая крупные военные базы) по всему миру Вашингтону кажется недостаточным. Теперь Пентагон лоббирует создание своего военного объекта на территории Индии.

Как сообщает официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер, ведомство ведёт переговоры с индийскими партнёрами о создании в Индии ремонтно-логистического хаба. Планируется создание крупного хаба, на котором можно было бы осуществлять ремонт и техническое обслуживание военно-морской и военно-воздушной техники – кораблей и самолётов американской разработки.

Райдер:

Наша цель в данном случае состоит в том, чтобы создать в Индии крупный логистический и ремонтный хаб. Он стал бы крупнейшим в Индо-Тихоокеанском регионе.

Индия, напомним, уже несколько лет не может определиться, на какие именно истребители ей сделать ставку. Среди тех, из которых выбирают, и российские Су-35 и МиГ-35. Американцы предлагают индийской стороне свои F-16 одной из последних модификаций. Однако такое предложение Индию не устраивает. Мало того, один американский F-16, по контракту, который предлагают подписать США, будет обходиться индийскому бюджету дороже истребителя F-35 пятого поколения. Истребители же F-35 Индии США продавать пока не собираются.

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Страны
Индия
США
Продукция
F-16
F-35
МиГ-35
Су-35
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