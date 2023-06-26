Корейцы погрузились в подводную тему

Фирмы Daewoo и Hyundai стали полноценными производителями и экспортерами субмарин

За тридцать лет Республика Корея (РК) прошла путь от простого копирования дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) иностранного проекта до одного из мировых лидеров по разработке и производству неатомных субмарин с анаэробной энергетической установкой и баллистическими ракетами на борту. Более того, местные фирмы выиграли конкурс в Индонезии на поставку ДЭПЛ и организацию их сборки на территории заказчика.

Рывок РК в области подводного судостроения оказался настолько мощным, что стал одним из факторов, подвигнувшим японское правительство на увеличение числа субмарин собственного флота с 18 до 22 единиц («Восходящее солнце отразилось в перископе», «НВО» от 15.06.23). Корея и Япония имеют давний спор за ряд небольших островов, но до настоящего времени он всегда решался в пользу Токио. Сегодня же, когда военный потенциал РК, особенно морская мощь, выросли до невиданных прежде размеров, ситуация может поменяться самым решительным образом.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПРОГРАММА

РК приступила к программе лицензионного производства ДЭПЛ германских проектов в конце прошлого века. При этом изначально ставилась цель постепенно накопить компетенции для самостоятельной разработки и производства подобной техники в будущем. Изначально ставилась задача построить 27 ДЭПЛ в период до 2030 года.

Дело началось с Type 209, по которому РК и ФРГ заключили соглашение по организации сборки девяти лодок варианта 1200 («Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок», «НВО» от 30.03.23). Корабли принимались в строй, начиная с 1993 года, включая три в новом тысячелетии.

Вторым крупным проектом стало освоение выпуска Type 214 – следующего шага в эволюции германских субмарин. Этот проект выполнен на гораздо более высоком техническом и технологическом уровне. От корейцев это потребовало значительных усилий по локализации.

Южнокорейские моряки заказали 9 кораблей по программе Son Won-Il. Первая партия из трех корпусов строилась на Hyundai Heavy Industries (HHI). К работе над второй партией было решено привлечь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), которая ранее вела сборку субмарин по германскому проекту с 2014 по 2019 год.

Вложения в программу – огромные, и пока не ясно, окажется ли программа прибыльной для южнокорейской промышленности или нет. Несмотря на большие технологические и финансово-экономические вызовы, обе фирмы преуспели в выполнении своих планов и разработали новые, не менее масштабные.

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

Третьим, завершающим этапом судостроительной программы до 2030 года стало создание на базе исходной лодки Type 214 новой модификации KSS-III, в полной мере соответствующей потребностям национальных вооруженных сил. Ее полное водоизмещение выросло с 1860 до 3750 тонн, длина – на 25 метров, экипаж с 27 до 50 человек. Подводная автономность – 20 дней.

При этом корейцы хотели выполнить основной объем проектных работ у себя в стране. Это потянуло за собой множество проблем. Тема оказалась сложной из-за необходимости решения многих вопросов с германской стороной, включая поставки бортовых систем и оборудования, интеллектуальные права, патенты и т.п. Одно время тема казалась неподъемной, но в итоге все вопросы нашли решение.

Третий этап судостроительной программы до 2030 года предполагает строительство девяти KSS-III стоимостью по 0,9 млрд долл. Они представляют носители баллистических ракет, в одном из вариантов – шести БРПЛ с дальностью полета 500 км. Строительство головного корабля Dosan Ahn Changho началось в 2014 году на DSME, он несет службу с 2019 года. Следующая пара спущена на воду, ввод в строй намечен на период с 2022 по 2024 год. Началось строительство четвертого корпуса с готовностью в 2026 году.

Насколько можно судить сегодня, РК справляется со многими вызовами на пути реализации своей судостроительной программы. В стране созданы две параллельные линии сборки лодок германского образца, на базе Type 214 создана лодка больших размеров с расширенным функционалом.

Иностранным заказчикам предлагается два экспортных варианта (DSME-2000 и DSME-3000) водоизмещением 2000 и 3300 тонн соответственно.

Словом, данный проект – не лицензионная сборка, а выращивание в стране так называемой экосистемы – полноценной научно-промышленной базы для проектирования и строительства подводных лодок.

Хотя известная степень зависимости от Германии по поставке систем и комплектующих сохраняется, Южная Корея в перспективе сможет развивать собственные проекты подлодок как для собственных нужд, так и для реализации на международном рынке.

УСПЕХ В ИНДОНЕЗИИ

Первой страной, проявившей практический интерес к корейскому предложению по подводной технике, стала Индонезия. Флот этой страны имеет подводную компоненту с начала шестидесятых годов, когда СССР передал молодой республике 12 ДЭПЛ проекта 613. После военного переворота в стране связи с Советским Союзом были разорваны, и вскоре многие виды переданной военной техники пришли в негодное состояние. Среди немногих образцов, которые долгое время продолжали эксплуатироваться, – подводные лодки. Последнюю ДЭПЛ проекта 613 списали лишь в 1990 году. Но она и сегодня служит стране в качестве весьма популярного у населения и туристов музейного экспоната.

Следующий этап развития индонезийского флота ознаменовался приобретением германских подводных лодок Type 209. По техническому уровню немецкая субмарина значительно превосходила проект 613. При этом лодка Type 209 компактна и достаточно проста. Индонезия получила из Германии Cakra и Nanggala в 1981 году.

Продолжению закупок германской продукции помешала низкая платежеспособность Индонезии.

После организации лицензионного выпуска Type 209 в Южной Корее индонезийское руководство обратилось к Сеулу с просьбой помочь с обслуживанием своих кораблей. В 2004–2006 годах фирма DSME провела ремонт Cakra с заменой батарей, переборкой двигателей и повышением возможности прицельной системы.

Затем в 2012 году ремонт прошла Nanggala с заменой гидролокатора и прицельной системы на новые. Cakra до сих пор в строю, Nanggala погибла со всем экипажем во время учений весной 2021 года.

Долгое время Индонезия изучала тему покупки новых ДЭПЛ проекта 636 и интересовалась возможностью получения лодок проекта 877 из наличия Тихоокеанского флота России. Главным вопросом был ценовой. Поскольку «Варшавянка» значительно крупнее Type 209 (полное водоизмещение 3950 тонн у проекта 636.3 против 1600) и технически выполнена на более высоком уровне, цена за единицу продукции получалась выше. Аналогичная ситуация наблюдалась и по Type 214 – новой германской лодки, отличающейся большими размерами и гораздо более совершенным корпусным насыщением.

В конце концов индонезийцы решили продолжать работу по Type 209. Только контракт 2011 года был не с германской фирмой HDW, а с корейской DSME.

Тема оказалась сложной из-за необходимости решения многих вопросов с германской стороной, включая поставки бортовых систем и оборудования, интеллектуальные права, патенты и т.п. Одно время тема казалась неподъемной, но в итоге все вопросы нашли решение. Индонезия освоила сборку Type 209 с использованием комплектующих из Южной Кореи. О вкладе германской стороны информации нет, однако вряд ли обошлось без ее участия. Хотя бы потому, что индонезийские лодки – варианта 1400, а все собранные в Корее – варианта 1200.

Специалисты Daewoo организовали сборку трех лодок на индонезийской верфи, они вошли в строй в 2017 (Nagapasa), 2018 (Ardadedali) и 2021 (Alugoro) годах.

Власти Южной Кореи и Индонезии придают большое значение региональной кооперации азиатских стран Тихоокеанского бассейна. Это тоже играет свою роль по теме Type 209. Помимо того правительство в Джакарте настойчиво ищет пути раскрыть демографический потенциал своей страны, в том числе путем организации лицензионного производства военной техники. В будущем нельзя исключать ситуации, при которой Индонезия будет строить на экспорт подлодки германского типа либо их южнокорейские варианты, а также участвовать в широкой международной кооперации.

КОНКУРС В ИНДИИ

После успеха в Индонезии судостроители Южной Кореи решили попробовать свои силы в международном конкурсе индийского Министерства обороны на новые подлодки Project 75I («Париж и Москва сошлись в подводной битве», «НВО» от 12.01.23). Сеул предложил Дели рассмотреть проект KSS-III.

Данное предложение вызвало известный переполох, поскольку считалось, что проект KSS-III предназначен исключительно для внутреннего потребления. Он появился в результате развития германского проекта торпедной лодки Type 214, документация на который была передана Южной Корее. Сначала там выпускались субмарины по немецкому образцу, а затем – их модификации на более полное соответствие требованиям флота.

Проект KSS-III представляет значительный шаг вперед в плане развития конструкции и функционала базовой лодки. Головной корабль данного типа – Dosan Ahn Changho («Досан Ан Чханхо»), введенный в строй в 2021 году, является единственной действующей неатомной подводной лодкой с универсальными установками вертикального пуска (УУВП). Оценочно диаметр ячейки УВП составляет около метра, в ней могут размещаться 2–4 крылатые ракеты типа Haesong-3 диаметром 533 мм или одна баллистическая ракета типа Hyunmoo-2 диаметром около 900 мм.

В настоящее время только две страны мира строят дизельные лодки с баллистическими ракетами: Северная Корея и Южная. Одно время Россия предлагала лодки Амур-1650 и Амур-950 в варианте с дополнительным ракетным отсеком с вертикальными шахтами, предназначенными для крылатых ракет семейства «Яхонт» – «Брамос». Надеялись, что ими заинтересуется Индия, но этого не произошло. Другие страны также не проявили энтузиазма. Хотя оба проекта порой выставляются на международных выставках в виде масштабных моделей, они потеряли актуальность.

На этом фоне предложение KSS-III в индийском тендере выглядит интригующе. Тем более что по формальным признакам южнокорейское предложение в полной мере удовлетворяет условиям конкурса (и в большей, чем все другие, поступившие от иностранных участников), причем наличие на борту баллистических ракет не входит в число обязательных условий индийской стороны. Если в конкурсе Project 75I победит предложение по KSS-III, а местная промышленность реализует предоставленную ей возможность, международный рынок подводных лодок вновь пополнится сектором неатомных субмарин с вертикальными шахтными пусковыми установками для баллистических ракет.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.