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Военное обозрение

Британское издание: Боевые корабли Черноморского флота получают новый камуфляж для защиты от морских беспилотников ВМСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Черноморский флот России начал применять на боевых кораблях новую схему окраски, призванную ввести в заблуждение операторов морских беспилотников ВМС Украины. Об этом пишет издание Королевского флота Великобритании Naval News.

Британцы обратили внимание на спутниковые снимки находящегося в бухте Севастополя фрегата проекта 11356, у которого нос и корма окрашены в черный цвет. Предполагается, что это "Адмирал Эссен", оставшийся в Черном море вместе с однотипном фрегатом "Адмирал Макаров", тогда как "Адмирал Григорович" находится сейчас на Балтике.

По мнению издания, такой камуфляж нанесен на корабль для защиты от украинских морских беспилотников, он должен ввести в заблуждение операторов, поскольку они получают всю информацию посредством камер, установленных на катерах. Такая окраска скрадывает очертания корабля и оператор может принят фрегат за другую, более легкую цель.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, нанесение такого камуфляжа новинкой не является, во время Второй мировой войны такой способ маскировать корабли применяли немецкие Kriegsmarine.

Фрегат "Адмирал Эссен" - второй корабль морской зоны проекта 11356 и первый серийный в серии из трех кораблей. Назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Проекты
1135 Буревестник
БПЛА
Калибр КР
ЧФ
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