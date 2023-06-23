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ТАСС

Сенат США призвал приравнять возможное применение РФ ТЯО на Украине к атаке на НАТО

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Сенат США
Сенат США.
Источник изображения: © РИА Новости Эдуард Песов

Соответствующую резолюцию подготовили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Резолюция с призывом приравнять якобы возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на Организацию Североатлантического договора (НАТО) подготовлена в Сенате Конгресса США. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции один из авторов документа - сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).

"Мы сегодня вносим резолюцию, сенатскую резолюцию, которая гласит, что, если Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или попытаться сломить волю украинского народа, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО", - заявил законодатель. При этом он процитировал президента США Джо Байдена, который на днях утверждал, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия является реальной. Вместе с Грэмом резолюцию, не имеющую обязательной силы, разработал Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут).

По мнению Грэма, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время ищут слабое место, надеясь добиться успеха, чтобы затем бросить в бой "силы, обученные Западом, - шесть или восемь полков, тысячи хорошо подготовленных и оснащенных военнослужащих". Эти подразделения ВСУ будут задействованы, когда смогут воспользоваться "благоприятной возможностью", убежден сенатор. "Так что украинцы терпеливы. Россия укрепила свои оборонительные позиции", - сказал Грэм. В отношении него в конце мая Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по факту русофобских высказываний.

Как прогнозировал Грэм, России в случае применения ТЯО на Украине следует ждать "массированного ответа от НАТО". "И вы [Россия] будете находиться [при таком развитии событий] в состоянии войны с НАТО", - сказал член верхней палаты Конгресса.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. 

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