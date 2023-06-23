"Астра" и IVA Technologies развивают кооперацию по обеспечению полной совместимости отечественных ИТ-продуктов

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Астра" и компания IVA Technologies в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) соглашения развивают технологическое сотрудничество в части создания, развития и интеграции собственных решений, способных обеспечить эффективное выполнение задач в области импортозамещения, сообщает пресс-служба ГК.

"Продуктовый портфель, включающий разработки ГК "Астра" и IVA Technologies, способен обеспечить эффективное замещение зарубежных систем разработчиков, ушедших с российского ИТ-рынка. При этом одним из важнейших аспектов естественно является создание единой инфраструктуры, что невозможно без интеграции и работы над полной совместимостью", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

В пресс-релизе приводятся слова генерального директора IVA Technologies Станислава Иодковского, который отметил, что современные реалии поставили перед всеми без исключения игроками ИТ-рынка амбициозные задачи, которые наиболее эффективно можно решить путем технологических коопераций и совместной работы над развитием продуктов. "Уверен, именно такой подход даст максимальный эффект и позволит достичь наилучших результатов", - сказал Иодковский.

По словам генерального директора ГК "Астра Ильи Сивцева, на которого ссылается пресс-служба, совместные с IVA Technologies решения на данный момент являются одной из самых максимально зрелых альтернатив продуктам зарубежных ИТ-разработчиков, покинувших рынок РФ.