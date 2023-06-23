Шойгу: поставки ВСУ вооружения западного производства не представляют угрозы для ВС РФ

По словам министра обороны РФ, большинство западной техники является вооружением прошлого поколения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство западной техники, поставляемой Вооруженным силам Украины (ВСУ), является вооружением прошлого поколения и не представляет угрозы для Вооруженных сил (ВС) РФ.

Об этом в четверг заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С учетом озвученных потерь мы понимаем, что количество [вооружения иностранного производства], которое будет поставлено и уже поставлено ВСУ, существенным образом не повлияет на ведение боевых действий. Особенно учитывая то, что подавляющее число машин - прошлого поколения. Мы не видим здесь каких-либо угроз", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.