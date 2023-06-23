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Военное обозрение

Западная пресса сравнила российские БМП и американские Bradley на основе опыта контрнаступления ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Боевые машины пехоты М2 Bradley американского производства, как утверждали ранее многие западные эксперты, обеспечивают лучшую защиту экипажей и десантников, чем их аналоги советского и российского производства. Об этом пишет издание Newsweek, анализируя опыт использования различных боевых машин пехоты во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

В то же время, у Bradley есть и свои слабые стороны. Так, они оснащены лучшей броней, чем российские БМП-1, БМП-2 и даже БМП-3, но отличаются меньшей маневренностью. Во время контрнаступления ВСУ было поражено довольно много американских бронемашин, и это, как пишут западные СМИ, заставляет Украину изменить тактический подход с применением Bradley.

Если до сих пор бронемашины использовались для переброски личного состава ВСУ и поддержки основных боевых танков, подобных Leopard 2, в общевойсковых операциях, то теперь ситуация может измениться. Западное издание сравнивает преимущества и недостатки российских БМП и Bradley.

На вооружении БМП-3 находятся 100-мм орудие / пусковая установка 2А70, автоматическая 30-мм спаренная пушка 2А72, 2 пулемета ПКТ 7,62х54. У М2 Bradley на вооружении 7,62-мм спаренный пулемет, 25-мм пушка, также бронемашины могут стрелять противотанковыми управляемыми ракетами TOW.

Таким образом, российские БМП-3 выглядят более маневренными и хорошо вооруженными, но и Bradley имеют свои плюсы. Западная пресса отмечает, что российские издания, даже несмотря на опыт уничтожения Bradley во время контрнаступления ВСУ, не сильно критикуют американскую бронетехнику.

В то же время, аналитик по военным и стратегическим исследованиям Аллан Орр в комментарии Newsweek отметил, что в ходе контрнаступления Украина «прожигает высокотехнологичное оборудование с невиданной скоростью».

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Страны
США
Украина
Продукция
2А72
BGM-71 ТOW
Bradley
Leopard-2
БМП-1
БМП-2
БМП-3
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