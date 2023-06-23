В Эстонии заявили о передаче Украине полевого госпиталя и средств борьбы с дронами

По словам министра обороны страны Ханно Певкура, Киеву также направили медицинские препараты и оборудование для разминирования

ВИЛЬНЮС, 22 июня. /ТАСС/. Таллин принял решение о передаче Киеву полевого госпиталя, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами и оборудование для разминирования. Об этом сообщил в четверг министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции по итогам заседания правительства республики.

"В партнерстве с Исландией мы направляем Украине четвертый полевой госпиталь, медицинские препараты, а также средства борьбы с дронами и для разминирования, которое проводится в водоемах", - сказал он. По словам министра, стоимость полевого госпиталя составляет €8 млн. "Финансирование обеспечено правительством Исландии", - уточнил Певкур.

Как заявил глава Минобороны, эти поставки согласованы с Киевом. "Мы прежде всего направляем Украине то, что она просит передать ей", - сказал Певкур.