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ТАСС

Посол РФ заявил, что США затягивают конфликт на Украине и провоцируют третью мировую войну

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Анатолий Антонов отметил, что Пентагон может позволить себе "переоценить" стоимость поставляемой Киеву продукции военного назначения и ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. США, поставляя оружие Украине, затягивают кровопролитие и провоцируют третью мировую войну. Об этом заявил в среду, отвечая на вопрос СМИ, посол России в США Анатолий Антонов.

По словам главы российского диппредставительства, "поражает легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных". "Пентагон может позволить себе "переоценить" стоимость поставляемой Киеву продукции военного назначения и ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов", - отметил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

"На фоне беспрецедентных средств, направляемых на закупку вооружений для киевского режима, без внимания остаются беднейшие государства Африки, Латинской Америки, Азии. На планете есть места, где люди гибнут от голода", - продолжил дипломат. "В то же время в Соединенных Штатах считают более насущной задачей затягивание кровопролития и провоцирование третьей мировой войны из-за де-факто участия Запада в конфликте", - отметил он.

Ранее в среду заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, отвечая на вопрос о риске эскалации конфликта из-за поставок Украине западной техники и одобрении Вашингтоном передачи Киеву истребителей F-16, признал, что стратегия Запада при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей поставляемых ВСУ вооружений. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в интервью RT поставки западного оружия Украине, заявил, что специальная военная операция начиналась как обеспечение безопасности Донбасса, а сейчас фактически стала войной с коллективным Западом. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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