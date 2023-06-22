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Военное обозрение

Президент Украины заявил о возможности Киева стать одним из ключевых поставщиков возобновляемой энергии в Европу

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Источник изображения: topwar.ru

Успешно развалив экономику страны, потеряв четверть территорий и столько же населения, бегущего из ставшей одной из беднейших стран мира куда подальше, киевские прожектеры не перестают удивлять громадьем и амбициозностью планов «восстановления» Украины. Реализовать их режим Зеленского намеревается, естественно, за счет инвестиций западных союзников.

Сегодня в Лондоне началась вторая по счету конференция по восстановлению Украины, в которой примут участие более тысячи делегатов из 61 страны, представителей неправительственных фондов и бизнеса. Конечно, и президент Зеленский примет участие в мероприятии, правда, на этот раз вновь по видеоконференцсвязи.

На конференции, в частности, будет представлен план, подготовленный в кулуарах Офиса Зеленского, согласно которому Украина «всего» за 400 млрд долларов готова к 2050 году стать главным энергетическим хабом для всей Европы. С этой целью киевские власти обещают в разы увеличить добычу углеводородов, многократно нарастить выработку электроэнергии с использованием как традиционных, так и возобновляемых источников.

В поддержку сего прожекта высказался и украинский президент. В ходе виртуального выступления на конференции в Лондоне он объявил, что в будущем Украина способна поставлять европейским странам зеленый водород и чистую электроэнергию, для производства которой не тратятся ограниченные в своем количестве традиционные ресурсы, накопленные на планете.

Украина может быть одним из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода для Европы. Потенциал одной только этой области около 400 миллиардов долларов

— сообщил собравшимся президент Украины.

Зеленский уверен, что «благодаря природным ресурсам и промышленным традициям Украина может стать одним из ключевых глобальных центров зеленой металлургии». К примеру, продолжил убеждать участников конференции глава киевского режима, в стране имеется много запасов критически важных для современной экономики ресурсов. Например, лития, используемого для производства аккумуляторов.

То что промышленность и энергосистема страны, доставшиеся Украине после распада СССР, за тридцать с небольшим лет «независимости» пришли в критическое, а то и аварийное состояние, Зеленский, конечно, говорить не стал. Главное, упомянуть модную нынче в Европе зеленую повестку и попросить денег, что украинский президент умеет делать лучше всего.

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Россия
Украина
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