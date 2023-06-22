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ТАСС

"Северная верфь" до конца года планирует передать заказчикам корабль и два судна

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Фрегат "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь"
Фрегат "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь".
Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

Генеральный директор предприятия Игорь Орлов рассказал, что в этом году уже сдан один корабль - корвет "Меркурий"

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2023 году планирует передать заказчикам корабль и два гражданских судна. Об этом ТАСС сообщил в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023) генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"В этом году мы уже сдали один корабль - корвет "Меркурий". Следующий на очереди - ярусолов-процессор "Гандвик-1" для компании "Вирма", который уже прошел ходовые испытания, сейчас завершается его ревизия и идет подготовка к последующей сдаче заказчику. За ним должен последовать фрегат "Адмирал Головко", который находится на этапе ходовых и государственных испытаний. А затем - завершение строительства и передача заказчику большого морозильного траулера "Капитан Соколов", - уточнил он.

По словам Орлова, 2024 год будет не менее напряженным. "У нас стоят задачи в области гособоронзаказа, также планируется завершение строительства еще не менее двух рыболовных судов", - сказал гендиректор. "Но сейчас хватает факторов, которые создают неопределенность, и нам приходится их преодолевать в режиме реального времени", - признал он.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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