Войти
ТАСС

На "Северной верфи" в разных стадиях строительства находятся 9 кораблей и 10 судов

324
0
0
Погрузка главного газотурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, декабрь 2020 года
Погрузка главного газотурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, декабрь 2020 года.
Источник изображения: кадр из видео ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

В строительстве у завода сейчас находятся шесть фрегатов проекта 22350

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по заключенным ранее контрактам ведет в настоящее время строительство 9 кораблей и 10 судов. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023) сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"С учетом заключенных контрактов наше стапельное расписание сформировано до 2028 года. На заводе сейчас на активных этапах строительства девять военных заказов и десять гражданских судов", - сказал он.

По данным из открытых источников, в строительстве у завода сейчас находятся шесть фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Головко", "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев", "Адмирал Спиридонов", корвет "Строгий" проекта 20380, корвет "Проворный" проекта 20385, корвет "Дерзкий" проекта 20386.

По линии гражданского производства "Северная верфь" ведет строительство ярусоловов-процессоров проекта MT 1112XL "Гандвик-1", "Марлин", "Гандвик-2", "Гандвик-3", траулеров-процессоров проекта 170701 "Капитан Соколов", "Капитан Геллер", "Капитан Осташков", "Капитан Брейхман", "Капитан Тузов", "Капитан Абакумов".

"Если в режиме максимальной напряженности сдавать по четыре заказа в год, то необходимо не менее пяти лет на выполнение контрактов. Работы хватает, но, учитывая цикл производства, мы, конечно, уже сейчас прорабатываем возможные новые заказы, которые будем начинать строить далее, чтобы обеспечить непрерывность производственного процесса", - сказал Орлов.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
20385
20386
22350
пр. 1155
Выставки
МВМС
Похожие новости
27.12.2021
«Шквалом» по бюджету
27.07.2021
МВМС 2021: новейшие морские вооружения России. Часть II
15.06.2020
Игорь Пономарев: "Северная верфь" может строить любые уникальные суда
06.07.2015
Модульное вооружение, специальные операции
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 03:34
  • 1
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 22.06 01:38
  • 51451
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 22:51
  • 23
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 21.06 17:07
  • 3
В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России
  • 21.06 15:22
  • 0
Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ