На "Северной верфи" в разных стадиях строительства находятся 9 кораблей и 10 судов

Погрузка главного газотурбинного агрегата М90ФР производства ПАО "ОДК-Сатурн" на строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923) на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, декабрь 2020 года.

В строительстве у завода сейчас находятся шесть фрегатов проекта 22350

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по заключенным ранее контрактам ведет в настоящее время строительство 9 кораблей и 10 судов. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023) сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"С учетом заключенных контрактов наше стапельное расписание сформировано до 2028 года. На заводе сейчас на активных этапах строительства девять военных заказов и десять гражданских судов", - сказал он.

По данным из открытых источников, в строительстве у завода сейчас находятся шесть фрегатов проекта 22350 - "Адмирал Головко", "Адмирал флота Советского Союза Исаков", "Адмирал Амелько", "Адмирал Чичагов", "Адмирал Юмашев", "Адмирал Спиридонов", корвет "Строгий" проекта 20380, корвет "Проворный" проекта 20385, корвет "Дерзкий" проекта 20386.

По линии гражданского производства "Северная верфь" ведет строительство ярусоловов-процессоров проекта MT 1112XL "Гандвик-1", "Марлин", "Гандвик-2", "Гандвик-3", траулеров-процессоров проекта 170701 "Капитан Соколов", "Капитан Геллер", "Капитан Осташков", "Капитан Брейхман", "Капитан Тузов", "Капитан Абакумов".

"Если в режиме максимальной напряженности сдавать по четыре заказа в год, то необходимо не менее пяти лет на выполнение контрактов. Работы хватает, но, учитывая цикл производства, мы, конечно, уже сейчас прорабатываем возможные новые заказы, которые будем начинать строить далее, чтобы обеспечить непрерывность производственного процесса", - сказал Орлов.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.