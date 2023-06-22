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ТАСС

В Ростехе сообщили о способности морского "Панциря" отражать атаки с разных направлений

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ЗРК «Панцирь-МЕ»
ЗРК «Панцирь-МЕ».
Источник изображения: Антон Тушин

В холдинге "Высокоточные комплексы" пояснили, что комплекс предназначен для самообороны надводных кораблей различного водоизмещения от массированных ударов высокоточного оружия, самолетов, вертолетов

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-МЕ" способен противостоять массированным ударам высокоточного оружия и обстреливать летящие с разных сторон цели. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в преддверии Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

"Подчеркнем, что корабельный ЗРАК "Панцирь-МЕ" с многоканальной системой управления и зенитной управляемой ракетой предназначен для самообороны надводных кораблей различного водоизмещения от массированных ударов высокоточного оружия (в том числе противокорабельных ракет и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов), самолетов, вертолетов, а также для борьбы с надводными и береговыми целями", - сообщили там.

В холдинге отметили, что многофункциональная система управления "Панциря" позволяет отражать налеты групповых целей, атакующих с разных направлений, и также одновременно их обстреливать, что значительно повышает боевую устойчивость корабля.

"Панцирь-МЕ" (по классификации НАТО - Greyhound, в переводе - "борзая", "гончая") является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления. Он может устанавливаться на большинство российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей постройки других стран. "Панцирь-МЕ" - это корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С".

"Панцирь-МЕ" способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1 тыс. м/с. При этом зона поражения целей большинства современных боевых самолетов по наклонной дальности составляет до 20 км ракетным вооружением и до 4 км - артиллерийским.

МВМС-2023 пройдет в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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Россия
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96К6 Панцирь-С1
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