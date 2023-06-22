В ФСВТС рассказали об экспортном будущем комплекса морского базирования "Панцирь-МЕ"

Его сухопутный вариант подтвердил надежность и высокую боевую эффективность в ходе боевых действий в Сирии и спецоперации на Украине, отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Новейший российский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) морского базирования "Панцирь-МЕ", представленный на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), имеет большое экспортное будущее, его сухопутный вариант подтвердил надежность и высокую боевую эффективность в ходе боевых действий в Сирии и спецоперации на Украине. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

"В ходе боевых действий в Сирии и спецоперации на Украине сухопутный вариант комплекса подтвердил надежность и высокую боевую эффективность. Поэтому мы надеемся, что у комплексов "Панцирь-МЕ" большое экспортное будущее. Переговоры по вопросу их поставки с нашими партнерами проходят на регулярной основе. Однако в настоящее время говорить о каких-либо конкретных поступивших заявках, стадиях их рассмотрения и реализации преждевременно", - сказали в службе.

"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С". Этот комплекс может быть установлен на большинстве российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей постройки других стран. Он обеспечивает надежную защиту кораблей от всех видов существующих и перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне условий их боевого применения.

"Панцирь-МЕ" является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стали Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.