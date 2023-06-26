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ТАСС

Разработчик спрогнозировал востребованность морского "Панциря" еще в течение 10 лет

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ЗРК «Панцирь-МЕ»
ЗРК «Панцирь-МЕ».
Источник изображения: Антон Тушин

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что уникальность комплекса обеспечивается за счет наличия ракетного и артиллерийского вооружений

КРОНШТАДТ, 25 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-МЕ" продолжит быть востребованным на протяжении как минимум 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"ЗРАК "Панцирь-МЕ" по совокупности своих характеристик будет являться востребованным на протяжении 10 лет. Уникальность комплекса обеспечивается за счет наличия двух видов вооружения: ракетного и артиллерийского. Размещается на кораблях водоизмещением от 500 тонн", - сообщили там.

"Панцирь-МЕ" (по классификации НАТО - Greyhound, в переводе - "борзая", "гончая" - прим. ТАСС) является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления. Он может устанавливаться на большинство российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей постройки других стран. "Панцирь-МЕ" - это корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С".

"Панцирь-МЕ" способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1 тыс. м/с. При этом зона поражения целей большинства современных боевых самолетов по наклонной дальности составляет до 20 км ракетным вооружением и до 4 км - артиллерийским.

МВМС-2023 проходит в г. Кронштадт с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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