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Военное обозрение

В «Укроборонпроме» сообщили об «успешном испытании» нового дрона-камикадзе с дальностью применения в одну тысячу километров

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Источник изображения: topwar.ru

Украина успешно применила новый секретный беспилотник с дальностью поражения в одну тысячу километров. Такое заявление сделала глава пресс-службы "Укроборонпрома" Наталья Сад.

О разработке нового беспилотника, способного наносить удары на дальности до одной тысячи километров в Киеве заявили еще в прошлом году. БПЛА разрабатывался в качестве ответа на российские дрон-камикадзе типа "Герань" и должен был стать грозой доля российской бронетехники, поскольку нес боевую часть весом в 75 кг при общей массе в 200 кг. Другие параметры не раскрывались, поскольку дрон жутко секретный.

В конце 2022 года "Укроборонпром" сообщил, что испытания беспилотника завершаются и он в ближайшее время начнет поступать в войска. И вот спустя полгода появляется другое сообщение, что дрон якобы испытали, причем успешно. Правда вместо кадров с места его применения или запуска, да и вообще чего-нибудь близкого к БПЛА, пресс-служба украинского концерна публикует фотографию с главком ВСУ Залужным, главой "Укроборонпрома" Гусевым и командующим Воздушных сил ВСУ Олещуком, подписанную "после успешного применения беспилотника на 1000 километров". Отсутствие доказательств этого в концерне объясняют "засекреченностью" нового беспилотника.

Источник изображения: topwar.ru

Как ране заявлял руководитель проектов концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев, у нового "секретного" дрона-камикадзе имеется одна особенность, которой нет ни у российских "Гераней", ни у других беспилотников этого типа - он "возвращаемый" и способен атаковать цели несколько раз. Якобы такую функцию в него заложили разработчики в связи с задачами, поставленными перед ним Залужным еще в августе прошлого года.

Стоит отметить, что о появлении и применении нового дрона-камикадзе не сообщают ни украинские, ни российские ресурсы. Единственное "доказательство" - это снимок с подписью.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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