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Военное обозрение

Одна из французских оборонных компаний займётся производством дронов-камикадзе, вооружённых противотанковыми боеголовками

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Флаг Франции
Флаг Франции.
Источник изображения: AP Photo/ Victor R. Caivano

Агентство оборонных инноваций заключило контракт французским производителем вооружений и военной техники на разработку дронов-камикадзе средней дальности с дистанционным управлением, которые будут вооружены противотанковыми боеголовками для нужд армии страны. Об этом сообщает Defense News. По данным портала, финансированием проекта под названием Larinae, который был запущен ещё в прошлом месяце, займётся Минобороны Франции.

В планируемый к выпуску беспилотный аппарат, как ожидается, будет внедрена независимая от GPS система навигация, приспособленная к работе в любых условиях. Радиус действия системы составит, по меньшей мере, 80 км, позволяя ей оставаться в автономном режиме на протяжении трёх часов.

Также этот дрон будет оснащён боеприпасом, способным пробивать танковую броню, а перед этим «разрушать» активную защиту. В нём будет предусмотрен и оптико-электронный комплекс, позволяющий обнаружить боевую технику, находящуюся на расстоянии примерно 15 км в дневное время суток и около 3 км в ночное время. Более того, с его помощью операторы смогут отслеживать обстановку вокруг такого аппарата с дальнего расстояния.

Именно по этой причине вооружённые силы Франции и сделали ставку на разработку более бюджетных беспилотных систем, которые смогут не только обнаружить, но и уничтожить вражескую бронетехнику в радиусе от 5 до 50 км. В то время как беспилотник в рамках проекта Larinae рассчитан на полёты на больших высотах, барражирующий боеприпас в рамках другого проекта под названием Colibri, напротив, будет осуществлять полёты на малых высотах.

Кстати говоря, французское правительство предлагает заложить в оборонный бюджет страны на 2024-2030-е финансовые годы средства в размере 5 млрд евро на развитие БАС. Данная бюджетная инициатива уже нашла отклик в Сенате Франции и даже была одобрена Национальным собранием страны – нижней палатой парламента.

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Франция
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