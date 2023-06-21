ЕК просит 27 стран ЕС выделить дополнительные взносы на €66 млрд для Украины

Речь идет о внесении денежных средств до 2027 года

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия просит все 27 стран ЕС выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года для оказания помощи Украине, борьбы с миграцией и поддержки конкурентоспособности ЕС. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Еврокомиссия просит 27 стран ЕС снабдить ее дополнительным финансированием в размере €66 млрд до конца многолетнего бюджетного периода (до конца 2027 года - прим. ТАСС)", - сказала она. Фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС получили значительную экономическую поддержку Евросоюза после пандемии, однако сейчас пришло время поддержать бюджет Евросоюза.

"У нас было три года, когда кризис следовал за кризисом. Последним из них стала российская война против Украины, и мы почувствовали ее удар: цены на энергию выросли, инфляция повысилась, ставки процента взлетели, поэтому сегодня мы живем в совершено другом мире по сравнению с 2020 годом, когда согласовывались параметры многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы", - заявила она, убеждая страны ЕС выделить деньги.

По словам главы Еврокомиссии, сейчас Брюссель нуждается в дополнительных €50 млрд на финансирование программ помощи Украине в виде грантов и кредитов на ближайшие четыре года, еще €15 млрд - на борьбу с миграцией, €10 млрд - на поддержку европейской экономики и конкурентоспособности Евросоюза. Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия сможет изыскать порядка €9 млрд путем перераспределения средств из недоиспользованных фондов сообщества, однако остальные €66 млрд Еврокомиссия рассчитывает получить от государств ЕС.

"Чтобы быть точными, мы просим €65,8 млрд свежих денег на период с 2024 по 2027 годы. Это целевые взносы, которые пойдут на пользу всему Евросоюзу", - заявил в свою очередь еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. Он пояснил, что одной из серьезных проблем для бюджета ЕС стало повышение стоимости обслуживания кредитов, из которых состоял фонд восстановления экономики сообщества после пандемии под названием "ЕС нового поколения" объемом 800 млрд евро. Ставка процента значительно выросла за последние два года, что резко повысило стоимость обслуживания этого внутреннего общеевропейского займа со сроком погашения в 2052 году.

Весь семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы составляет €1,071 трлн в ценах 2018 года плюс €800 млрд - фонд "ЕС Нового поколения". Бюджет Евросоюза на 2023 год составляет €168,6 млрд в текущих ценах.