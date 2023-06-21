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Власти Дании увеличат военную помощь Украине до 3,2 млрд. долл. в 2023-2028 годах

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Военнослужащие ВС Дании
Военнослужащие ВС Дании.
Источник изображения: TASS/EPA/TOMS KALNINS

ЦАМТО, 20 июня. Власти Дании увеличат военную помощь Украины до 3,2 млрд. долл. в период с 2023 по 2028 гг. Как передает "РИА Новости", это следует из заявления Министерства обороны королевства.

"Правительство и подавляющее большинство в парламенте договорились увеличить военную поддержку Украины в рамках в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) в общей сложности до 21,9 млрд. крон (3,2 млрд. долл.) в 2023-2028 годах", – говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что военная помощь "будет представлять собой прямую поддержку в виде оружия, другой военной техники, оборудования для чрезвычайных ситуаций и учебных операций".

В середине июня Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2, напоминает агентство.

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Нидерланды
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Leopard-2
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